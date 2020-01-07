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Необходимые требования для получения быстрого интернет - займа:

link Гражданам достигшим 18 - летнего возраста;

link Постоянная регистрации на территории России;

link Наличие гражданства РФ.

Может потребоваться дополнительная информация, так как требования у финансовых организаций незначительно различаются.

Основные условия и правила онлайн кредитования на территории РФ:

link границы займа - от link 500 до link100000 рублей, и более;

Cрок - от 24 часов;

Процентная ставка от 0% в день.

● Внесение достоверных личных данных паспорта в форму анкеты.

● Отправка анкетных данных.

● В случае одобрения, будет объявлена конкретная сумма денежных средств, требующая возврата в определённую установленную дату. О дате платежа будет сообщено sms – сообщением на телефон, или на электронную почту.

● Займ возможно продлить, с предварительным уведомлением кредитующей организации.

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