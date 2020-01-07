Сервис подбора онлайн-займов

При подборе онлайн займа на нашем сайте, мы советуем Вам обязательно воспользоваться уникальными подборками наших предложений и рекомендаций от zaim-credit.ru . Благодарим Вас за обращение к нашим услугам.

Приемущества в "Займ-кредит"

Гарантированное получение займа, при отказе в других финансовых учреждениях, при отрицательной кредитной истории.

В течении считанных минут, по упрощённой процедуре оформления.

Дистанционно, круглосуточно, в любой день недели.

Мы предлагаем Вам на нашем интернет - портале рассмотреть предложения МФО по оперативному, выгодному микрофинансированию. Заполнив анкету – заявку с основными базовыми данными, отправьте её. При одобрении, Вас моментально уведомят. Следом Вам будут перечислены денежные средства для Ваших нужд. Желаем удачных онлайн – заявок на нашем сайте!

Существует несколько основных видов онлайн - кредитования:

Займ на оплату покупок через интернет - магазины;

Займ на пластиковую карту или банковский счет

Необходимые требования для получения быстрого интернет - займа:

Может потребоваться дополнительная информация, так как требования у финансовых организаций незначительно различаются.

Основные условия и правила онлайн кредитования на территории РФ:

границы займа - от 500 до 100000 рублей, и более;

Cрок - от 24 часов;

Процентная ставка от 0% в день.

● Внесение достоверных личных данных паспорта в форму анкеты.

● Отправка анкетных данных.

● В случае одобрения, будет объявлена конкретная сумма денежных средств, требующая возврата в определённую установленную дату. О дате платежа будет сообщено sms – сообщением на телефон, или на электронную почту.

● Займ возможно продлить, с предварительным уведомлением кредитующей организации.